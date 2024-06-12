لتجنب المعاناة في الامتحانات.. 8 نصائح لمرضى الحساسية من طلبة الثانوية العامة

مع استمرار التقلبات الجوية ونشاط الرياح والأتربة بين الحين والآخر، يطلق الأطباء تحذيرات عديدة لمرضى حساسية الجهاز التنفسي، تطالبهم بضرورة الالتزام بالجلوس في المنزل حتى تستقر الأجواء، إلا أن هناك بعض الفئات المصابة بالحساسية، تضطر للخروج إلى الشارع، منهم طلبة الثانوية العامة الذين يستعدون لانطلاق امتحاناتهم، فكيف يحمون أنفسهم؟

يضطر طلبة الثانوية العامة المصابين بالحساسية إلى الخروج، رغم عدم استقرار الجو لمراجعة دروسهم والاستعداد لخوض الامتحانات، المقرر عقدها بعد عيد الأضحى المبارك، حسب ما قاله الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«الوطن»، لذا من الضروري عليهم اتباع مجموعة من النصائح الضرورية لحماية أنفسهم، نستعرضها فيما يلي:

ينبغي على طلبة الثانوية العامة مرضى الحساسية ارتداء الكمامة عند خروجهم إلى الشارع وأثناء جلوسهم في التجمعات والزحام؛ لأن الكمامة هي حائط الصد الأول ضد العدوى التنفسية.

غسل الأنف بالمحلول المحلي

ينبغي على طلبة الثانوية العامة المصابين بالحساسية حمل المحلول الملحي والبخاخة الخاصة بهم لغسل الأنف.

ينبغي على الطلبة المصابين بالحساسية تناول أدوية الهيستامين يوميًا كإجراء وقائي.

الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضروات والفواكه والبروتين قليل الدسم، لتقوية جهاز المناعة، مع تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والمواد الحافظة.

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، لأنها تحافظ على توازن جهاز المناعة.

الحصول على قسط كافي من النوم