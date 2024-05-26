5 فئات ممنوعة من التعرض لهواء المروحة.. منها مرضى الحساسية والروماتيزم

لجأ الكثيرون لاستخدام المراوح بشكل مكثف في ظل ارتفاع درجة الحرارة، وعلى الرغم من أهميتها في تلطيف الأجواء، إلا أن هناك فئات ممنوعة من الجلوس تحت هواءها مباشرةً، لتجنب الإصابة ببعض المشاكل الصحية، إذ أنها تؤثر على الصحة بصورة كبيرة.

فئات ممنوعة من التعرض للمروحة

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 36 درجة مئوية، والكتل الهوائية الحارة القادمة من المناطق الصحراوية، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد، فأصبح الاعتماد على المراوح لا غنى عنه بشكل مستمر طوال اليوم، إلا أن هناك مخاطر لبعض الأشخاص أوضحتها دراسة روسية، وبحسب مارتن سيلي، خبير النوم البريطاني، فإن المراوح الكهربائية يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، على عدة فئات من مرضي الضغط وأصحاب الأمراض الصدرية والأمراض الروماتيزمية: «المراوح يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، مسببة حالات تشمل الحساسية وآلام الجسم»، إذ تترك تأثيرًا سلبيًا يسبب التهابًا.

خطر التعرض للمروحة لأصحاب الأمراض التنفسية

يُحظر جلوس أصحاب الأمراض التنفسية والربو والحساسية أسفل المروحة، وذلك تجنبًا لتفاقم حالتهم، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي الأمراض الصدرية والباطنة، إذ أوضح أن تعرض لضغط هواء المروحة يتسبب في إصابتهم بانسداد الأنف ويؤثر على الرئتين، مع بعض المخاطر التالية.

قدم «إسماعيل» خطورة تعرض أصحاب الأمراض التنفسية لهواء المروحة:

الشعور بألم شديد في العظام.

وجود ألم في الأطراف السفلية.

عند استيقاظ الطفل من النوم لم يستطع الوقوف بسبب ألم العضلات.

حدوث تشنج في العضلات.

تعرض الطفل للنوبات الشديدة.

الشعور بضيق التنفس.

عث الغبار بسبب المروحة يسبب التأثير على الرئتين.

تأثير المروحة على الأمراض الروماتيزمية

التعرض المباشر لفترات كبيرة للمروحة خطر على مرضى العظام، وبحسب الدكتور أحمد عبد الفتاح، استشاري العظام والأمراض الروماتيزمية وجراحة الأوعية الدموية، فإن هواء المروحة يسبب ضغط مفرط على المفاصل أو العضلات أو الركبة، ليشعر المريض بآلام في عظامه منها التيبس: «هوا المروحة ضغطه شديد على الأعصاب، وبيحتاج الجسم وقت لما بيتعرض ليه عشان الرجوع للوضع الطبيعي لأنه بيعمل انكماش في المفاصل»، مما يصيبهم بمضاعفات.

تأثير المروحة على مرضى الضغط

وأوضح «عبد الفتاح»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تأثير هواء المروحة على مرضى الضغط يكون بسبب التأثير على قنوات البوتاسيوم في خلايا الجسم، وهذا يؤدي إلى تقليل ضغط الدم بصورة كبيرة أو ارتفاعها على حسب الأوعية الدموية، ونصح بمحاولة الاحتماء من هواء المروحة بغطاء خفيف، أو عدم التعرض للهواء أبدًا.

أمراض أخرى يسببها هواء المروحة

هناك الكثير من المشاكل يسببها الجلوس في المروحة، والتي وجب تجنبها قدر الإمكان، بحسب ما قدم موقع «medical council of india»: