المربع الذهبي للتفوق في الثانوية العامة.. نصائح مهمة تحميك من التوتر

الثانوية العامة من المراحل المهمة والفارفة في حياة كل طالب، إذ تسهم بدرجة كبيرة في تحديد المجال الدراسي الذي يُكمل فيه، وحياته العملية فيما بعد، ما يجعل تحقيق التفوق في هذه المرحلة أمرًا مهمًا وضروريا بالنسبة لكل طالب يسعى إلى النجاح، وتزامنًا مع بدء الامتحانات، ولأن هناك بعض المشتتات التي قد تعيق الطالب عن التركيز، قدم الدكتور حسن شحاتة، خبير تربوي، كبسولة من النصائح تعد بمثابة «المربع الذهبي» للتفوق في الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

بحسب حديث «شحاتة» لـ«الوطن»، فإن «المربع الذهبي» للتفوق في الثانوية العامة يتمثل في اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب التوتر والتشتت، وأيضًا التمتع بأكبر قدر من الهدوء والتركيز.

المربع الذهبي للتفوق في الثانوية العامة

المذاكرة بطريقة البابل شيت، وعمل أكثر من بروفة للامتحان، ويجيب خلالها الطالب على أسئلة الثانوية العامة للسنوات السابقة من بنك المعرفة، ومن ثم يصحح الورقة لتحديد الأخطاء. عدم التفكير في الامتحان بعد الانتهاء منه، وإنما توجيه الاهتمام بالكامل إلى المادة التالية. تجنب الدخول في مناقشات «عقيمة». الانفصال قدر الإمكان عن مشكلات وهموم الأسرة، والتفكير فقط في النجاح، كون ذلك يقود إلى نوال النجاح بالفعل وتعزيز الثقة بالنفس.

نصائح داخل لجنة الامتحان

وهناك مجموعة من النصائح يجب مراعاتها داخل لجنة الامتحان للحفاظ على الوقت وتجنب التشتت والتوتر، منها: