رسميا.. تنسيق الثانوية العامة والفنية 2024-2025 في محافظة الأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي 2024-2025، بحد أدنى 233 درجة للثانوية العامة.

تنسيق خدمات الثانوي العام

أوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوي العام وفقاً للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين وفقاً للمجموع تنازلياً لتحقيق العدالة.

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني بالأقصر

وأكد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، في بيان، أنه بناءً على تعليمات محافظ الأقصر، سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول، وفقاً للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية.

وأشار إلى أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي نظام الثلاث سنوات هي 200 درجة، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، بينما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي 180 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 170 درجة.

وذكر أن عدد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023-2024، بلغ 13275 طالباً وطالبة، وأن هذه القرارات تأتي في إطار جهود محافظة الأقصر لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية عادلة ومناسبة لجميع الطلاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التعليم العام والفني وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.