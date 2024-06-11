تنسيق مدارس الدبلومات الفنية 2024-2025 محافظة السويس.. اعرف الحد الأدنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمحافظة السويس للعام الدراسي 2024-2025 للناجحين في الشهادة الإعدادية 2023-2024، بنوعيات التعليم المختلفة، والتي تشمل التجاري والصناعي والزراعي والفندقي.

الحد الأدنى للقبول بالمدرسة المتقدمة الصناعية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان، أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، صدّق على الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي الفني على النحو التالي:

- المدرسة المتقدمة الصناعية حد أدنى 230 درجة للبنات، بعد إجراء اختبارات لمعايير القبول لعدد 120 طالبة طبقا للمجموع الأعلى، ومجموع 210 درجات كحد أدنى للطلاب البنين بالمدرسة نفسها.

- 200 درجة كحد أدنى لمدارس التجارة المتقدم، ومجموع 140 درجة للمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات بنون وكذلك التجارية المشتركة بكبريت.

- الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي بمجموع 175 درجة وذلك بعد اجتياز الطالب لاختبارات القبول في المقابلة الشخصية.

- وبلغ الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الصناعي 195 درجة، لمدرسة الصناعات البحرية العسكرية بنين، و145 درجة كحد أدنى لمدارس التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات عام.

- 141.5 درجة للقبول كحد أدنى بمدارس التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات المهني.

- التعليم المزدوج حد أدنى مجموع 200 درجة للبنين و165 درجة للبنات وذلك بعد اجتياز اختبارات القبول في المقابلة الشخصية .

- التعليم الزراعي مجموع 140 درجة لنظام التعليم الزراعي نظام الثلاث سنوات على أن يكون صغار السن بالنظام العام وكبار السن بالنظام المهني.​​​​​​​

وكان محافظ السويس قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح بلغت 86.67%.