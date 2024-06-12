نائب رئيس حزب المؤتمر: «التنسيقية» مدرسة أفرزت كوادر سياسية وتنفيذية

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه كان من الممكن تقييم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعد السنة الأولى من تأسيسها، ومن العام الأولى لها كان هناك حراك شبابي كان قد تم فقده، منوهة بأنه يمكن وصف التنسيقية بأنها مدرسة لإعداد كوادر سياسية وتنفيذية من آراء وأحزاب واتجاهات فكرية مختلفة.

التنسيقية أفرزت 51 نائبا في مجلس الشيوخ والنواب

وأوضح «مرشد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الشباب تجمعوا في هذا الصرح العملاق ومنصة حوارية لمصلحة الوطن والبلد، وأصبحت التنسيقة ناضجة ووصلت للنضج الكامل الآن، مشددًا على أن التنسيقية كانت حلما من أجل إعداد السياسيين والشباب، منوهة بأن التنسيقية أفرزت 51 نائبا في مجلس الشيوخ والنواب، ومن الواضح التميز لأداء هؤلاء النواب، بعد إعدادهم وتأهيلهم من قبل مدرسة تنسيقية شباب الأحزاب.

وأشار إلى أنه يفخر لوجود التنسيقية في هذه المرحلة التي تعيشها الدولة المصرية، موضحًا أن مستقبل مصر معقود على نتاج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي لا ينتمي إليها الأحزاب فقط.