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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 12-6-2024

كتب:

مارينا رؤوف
09:41 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
الذهب

الذهب

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2024 نحو 3110 جنيهات عقب تراجعه الأيام الماضية، وفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون».

وفي الوقت الحالي أصبحت أسعار الذهب في السوق المحلية مرتبطة بشكلٍ أساسي بالسعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم في السوق   

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية نحو 3554 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 24 ألف 880 جنيها دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي انخفاضا كبيرًا في الأسعار، حيث سجل سعر الأوقية 2314 دولارًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.