بسبب الحر.. 5 طرق للتخلص من خلية النحل إذا احتلت منزلك

يعاني بعض الأشخاص، من هجوم النحل على منازلهم، واستقرار الخلايا على الشرفات والشبابيك، دون معرفة الأسباب التي تؤدي لحدوث هذا الأمر، كما يجهل الكثير عن كيفية التعامل مع هذا الموقف، الذي ربما يتسبب في الخوف والقلق.

أسباب استقرار خلية النحل في المنازل

رؤية خلية النحل على شرفات المنزل والشبابيك، يتسبب في ذعر لدى السكان، وذلك بسبب عدم توافر الخبرة اللازمة للتعامل مع هذا الشأن، ووفقاً لما ذكره طارق سليمان، صاحب خلية نحل، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن هذا الأمر لا يحدث سوى في فصل الصيف، ونادرًا حدوثه في الفصول الأخرى، يرجع سبب استقرار خلايا النحل في بعض المنازل للهجرة، هناك العديد من الأسباب تدفع النحل للهجرة من مكان إلى آخر ومن ضمن هذه الأسباب:

- ارتفاع درجات الحرارة، دائماً يبحث النحل عن مكان بارد ومعتدل.

- شعور ملكة النحل بالخطر على خليتها، تأمرهم بالبحث عن مكان آخر.

- قلة الغذاء في بعض الأحيان.

كيف تتخلص من خلية النحل في المنزل؟

استقرار خلية النحل في المنزل، ربما يأتي بسبب تواجد الزهور والنباتات على الشرفات والشبابيك، لا يُعد هذا هو السبب الرئيسي، ربما يكون بسبب اعتدال درجة حرارة المكان، أو لأخذ قسط من الراحة في أثناء الهجرة، وهناك عدة طرق ينصح «سليمان» باتباعها إذا أردت التخلص من خلية النحل التي تتواجد في منزلك:

- يجب اتباع وسائل الأمان، وتغطية الجسم كله لتجنب لسعة النحل.

- إذا كانت تتجمع الخلية على شيء يمكن نقله لمكان آخر، يمكن نقله بهدوء تام إلى الشارع.

- رش الخل مع الماء على الخلية، يساعد هذا الأمر في التخلص من النحل.

- الابتعاد عن رش المبيدات الحشرية، خاصة مع غير المؤهلين في التعامل مع النحل، لتجنب هجوم النحل المتوقع.

- إزالة الزهور والنباتات.