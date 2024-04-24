كيف يستطيع النحل البقاء حيا تحت الماء لمدة أسبوع؟

البقاء على قيد الحياة تحت المياه لفترة طويلة، ميزة تمتع بها المخلوقات البحرية فقط، ولا يمكن لأي من الحيوانات البرية أو الحشرات أن يظل حيًا لمدة ساعات أسفل المياه، إلا أن ما اكتشفه بعض العلماء، أذهل الجميع، ما جعلهم يتسائلون عن كيف يمكن أن تعيش حشرة لمدة أسبوع كامل تحت المياه.

بقاء النحل تحت الماء لمدة أسبوع

تعد ملكات النحل الشرقية، من الأنواع الشائعة والمنتشرة في أمريكا الشمالية، وعن طريق الصدفة تم اكتشاف أنها تتمكن من البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى أسبوع كامل، وذلك لأنها تستطيع الحفر في التربة، وهو الأمر الذي يساعدها على النجاة من الفيضانات في البرية.

حادث بسيط في أحد مختبرات جامعة جيلف بكندا، تسبب في اكتشاف إمكانية بقاء النحل أسفل المياه، لمدة أسبوع كامل، وذلك عن طريق دخول المياه إلى الحاويات الخاصة لملكات النحل في حالة السبات، وحينما تم كشف الأمر تبين أنه لم يتأذ أو يموت أي منها، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل.

الكشف عن إمكانية تحمل النحل البقاء حيًا

هنا كانت الشرارة التي دفعت بعض الباحثين للبحث عن حقيقة الأمر، وفق الدكتورة سابرينا روندو، الأستاذة في جامعة جيلف، والباحثة الرئيسية: «للتحقق من الأمر بشكل موسع أجرينا تجربة على ما يقرب من 143 ملكة من النحل الشرقي وكانت في حالة سُبات».

حيث تم وضع ملكات النحل في أنبوب بلاستيكي، يحتوي على تربة سطحية رطبة، مع تزويدها بأغطية مثقبة وحفظها في وحدة مبردة مظلمة لمدة أسبوع، وهنا تم اكتشاف إمكانية بقاء النحل على قيد الحياة لمدة أسبوع.