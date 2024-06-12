أسعار الأضاحي في المحافظات 2024 قبل أيام من عيد الأضحى

شهدت أسعار الأضاحي اليوم في المحافظات 2024، انخفاضًا جديدًا قبيل أيام من استقبال عيد الأضحى المبارك، إذ تراجعت أسعار الماشية والخرفان والماعز، كما تراجع سعر كيلو اللحم في الأسواق، وسط توقعات باستمرار الانخفاض كلما اقترب حلول العيد.

أسعار الأضاحي اليوم في المحافظات 2024

وتراجعت أسعار الأضاحي اليوم في المحافظات 2024 وفقًا لحركة التداول في أسواق الماشية، والتي من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل «وقفة عرفات»، وذلك لبيع الأضاحي بمختلف أسعارها.

أسعار الضأن 2024 بالمحافظات

وأكدت الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في بيان لها، زيادة الإقبال على شراء الأضاحي 2024 بالتزامن مع انخفاض أسعار الماشية، موضحة أن أسعار الخراف تبدأ من 5 آلاف جنيه للخروف البلدي الصغير، وتختلف وفقًا للنوع والوزن.

وأوضحت أن سعر الخروف القائم اليوم يبدأ من 160 جنيها للكيلو، بينما يبدأ سعر الماعز قائم اليوم نحو 220 جنيها للكيلو.

سعر كيلو اللحم قائم اليوم

وفيما يخص سعر كيلو اللحم قائم اليوم فقد جاء كالآتي:

- سعر العجول قائم اليوم يبدأ من 155 جنيها للماشية صغيرة السن، بينما يبدأ من 105 جنيهات للماشية كبيرة السن.

- سعر كيلو الجاموس قائم اليوم 165 جنيها.

أسعار خروف العيد 2024

وتأتي أسعار خروف العيد 2024 بالمحافظات كما يلي:

- أسعار الخرفان البلدي قائم اليوم يتراوح بين 160 وحتى 220 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الخرفان البرقي قائم اليوم يتراوح بين 190 وحتى 225 جنيها.

- سعر خروف العيد بالكامل يتراوح بين 5 وحتى 10 آلاف جنيه.

أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة 2024

وجاءت أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة 2024 كالآتي:

- سعر كيلو الخرفان قائم اليوم 220 جنيها.

- سعر كيلو الماعز قائم سجل نحو 230 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم اليوم سجل نحو 150 جنيها.