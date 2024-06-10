أسعار صكوك الأضاحي في مؤسسة حياة كريمة.. اعرف طرق الدفع وخطوات التقسيط

كعادتها السنوية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن تفاصيل صكوك الأضاحي بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت تحت عنوان «الخير واحد في البيوت».

أسعار صكوك الأضاحي فى مؤسسة حياة كريمة..وطرق الدفع

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، عبر منشور على موقعها الرسمي، أنّ المؤسسة توفر من خلال صك الأضاحي أجود وأحسن أنواع اللحوم البلدي.

- سعر صك الأضحية البلدي 9600 جنيه.

- سعر صك لحوم الصدقات 500 جنيه، وهي عبارة عن كيلو ونص لحم بلدي.

طرق الحصول على صكوك الأضاحي فى حياة كريمة

وأوضحت المؤسسة طرق الحصول على صكوك الأضاحي من خلال عدة طرق:

- توصيل صك التبرع للمنزل عبر مندوب المؤسسة.

- التبرع عبر خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة:https://donation.hayakarima.com.

- التبرع عبر الرسائل القصيرة sms على رقم 9509.

- التبرع عبر الخدمات التحصيل الإلكترونية في (فوري- تطبيق ميجا خير- إنستاباي - فودافون كاش - أورنج كاش).

- التبرع عبر الحساب الموحد في البنوك 45004500.

نظام التقسيط فى تبرعات صكوك الأضاحي

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أنه يمكن التقسيط في صكوك الأضاحي، من خلال دفع مقدم 3300، على أن يقسط باقي المبلع على 10 أشهر، بمعدل 630 جنيه شهريا.