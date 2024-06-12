بدون إنترنت.. ميزة جديدة من جوجل تساعدك على تتبع هاتفك المسروق والتحكم فيه

سرقة الهاتف المحمول أو اختراقه، مشكلة يعاني منها كثير من الناس، ما يجعلهم يلجأون إلى طرق مختلفة تساعد على استعادة هواتفهم حال سرقتها أو ضياعها، لذا قدمت شركة جوجل، خاصية جديدة تساعد على حماية الهواتف من السرقة.

الخاصية الجديدة التي طرحتها «جوجل» مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تساعد على معرفة ما إذا كان الهاتف بين يدي الشخص الذي سرقه، أو ما يزال يحاول الهروب عن طريق الجري أو ركوب الدراجة أو السيارة، وفقا للموقع الرسمي لشركة جوجل.

خاصية جديدة لحماية الهاتف من السرقة

النسجة التجريبية من الميزة الجديدة الخاصة بسرقة الهواتف، تكون متاحة في دول البرازيل، إذ يتم اختبار نظاما يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحظر الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، بشكل تلقائي في حالة السرقة، حيث لم يأتِ اختيار الدولة عن طريق الصدفة، ولكن لأن هذه الدولة تسجل ما يقرب من حادثتي سرقة لهواتف محمولة في الدقيقة.

وبجانب هذه الميزة، أتاحت شركة جوجل ميزة جديدة أخرى، تعمل على حجب الوصول إلى شاشة الهاتف بسرعة، من أجل منع اللصوص من الوصول إلى بيانات الهاتف، كما أنها تعمل على تنفيذ هذا الحظر، حتى لو لم يكن الهاتف الذكي متصلاً بالإنترنت.

طرق أخرى لحماية الهاتف من السرقة

يمكن حماية الهاتف من السرقة، من خلال تفعيل خدمة Find My Devic، إذ أنه بمجرد أن يقوم الشخص بتسجيل الدخول على جهازه باستخدام حساب جوجل الخاص به، سيتم تفعيل خدمة تتبع الهاتف Find My Device افتراضيًا، وهي عبارة عن خدمة تقدمها هواتف أندرويد، وتتيح للمستخدم تتبع موقع الهاتف في حالة فقده أو قفله عن بُعد.

وهناك طرق أخرى تعمل على حماية الهاتف من الاختراق، عن طريق إنشاء رمز حماية قوي، بالتالي يصعب على أي شخص الوصول إليه أو تخمينه، وإذا كان الهاتف يدعم التأمين بواسطة البصمة، فيجب استخدامها مع كلمة السر القوية.