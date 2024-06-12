أدعية في سابع ليالي ذي الحجة.. رددها باستمرار لزيادة الرزق

تعتبر الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أفضل الأوقات للتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة كالصوم والصلاة والدعاء والصدقة، ومن هذه الليالي المباركة، تأتي الليلة السابعة، حيث يتوجه المسلمون بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، في هذا التقرير نستعرض دعاء الليلة السابعة من شهر ذي الحجة باعتبار أن الدعاء من الأعمال الصالحة في كل وقت وخاصة في هذه الأيام المباركة.

أهمية الدعاء في الليالي العشر من ذي الحجة

تُعد الليالي العشر من ذي الحجة من أفضل أيام السنة، وقد ورد في فضلها أحاديث نبوية كثيرة تحث على الإكثار من الأعمال الصالحة فيها، حيث أكدت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأكدت الإفتاء أن الدعاء هو العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى الله، وهو من أفضل الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم القيام بها في هذه الأيام المباركة، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها سواء في الليلة السابعة من ذي الحجة أو غيرها من الليالي:

«اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان.. أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ، اللهم في سابع يوم من ذي الحجة اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر».

«الحمد لله الذي لا يُرجى إلا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض، ولا في السماء، وهو السميع البصير، اللهمّ إني أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الراحمين».

أدعية مأثورة يمكن ترديدها في السابع من ذي الحجة وغيرها

كما هناك العديد من الأدعية المأثورة التي يُمكن للمُسلم أن يدعو بها في هذا اليوم وغيره من الأيام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

«اللهم في ذي الحجة نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه، فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك».

«ربي أسألك بأن تجعل أيامنا كلها سعادة رب بدد الأحزان وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق، وحسن الأخلاق وانشر الرحمات وامح السيئات تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات».

«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس».