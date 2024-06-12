دعاء اليوم السادس من ذي الحجة.. «اللهم إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ»

تعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يستحب استغلالها في الدعاء والعبادة، ففيها تجمتمع أمهات العبادة من الصيام والصلاة والحج أيضاً، ويعد دعاء اليوم السادس من ذي الحجة أحد الأدعية التي يستحب أن يستغلها المسلم في التقرب إلى الله.

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة

وحول دعاء اليوم السادس من ذي الحجة، توجد عدة صيغ للأدعية يكمن ترديدها في تلك الأيام، وليس هناك صيغة واحدة محددة، حسب دار الإفتاء المصرية، وعلى سبيل المثال يمكن ترديد الآتي:

«اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».

«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة».

«اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا».

«اللهم ارزقنا طاعتك ورضاك في عشر ذي الحجة».

«اللهُمَّ إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

«اللهُمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».

«اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ».