الفنان محمد يوسف يقتنص جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي

أعرب الفنان محمد يوسف عن سعادته البالغة لحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير، في دورته الثالثة المقامة في الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، عن دوره في فيلم «إلى ريما»، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع فوزه بالجائزة في ظل المنافسة الكبيرة.

محمد يوسف يتحدث عن فيلم إلى ريما

أكد «يوسف» أن سيناريو الفيلم حمسه كثيرًا للموافقة على المشاركة في فيلم إلى ريما، بعد جلسات العمل التي جمعته مع مخرج الفيلم حسام جمال، مؤكدًا أن فريق عمل الفيلم عمل بشغف وحب شديدين، مشيرًا إلى أن جميع الممثلين في الفيلم أجادوا في تجسيد أدوارهم، خاصة الفنانة ياسمين العبد التي جسدت شخصية «ريما»، مضيفًا أنها ممثلة متمكنة من أدواتها.

وأضاف أن مشاركته في الفيلم لم يكن هدفها الحصول على جوائز، بقدر إعجابه بالفيلم، وإصراره على أن يكون ضمن فريق قوي يقدم قصة إنسانية، لكن العمل بحب وإخلاص كان سببًا في حصد هذه الجوائز.

وشدد على أن فوزه بهذه الجائزة، يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.

فيلم «إلى ريما» مقتبس من رواية «في قلبي أنثى عبرية»

جدير بالذكر أن فيلم «إلى ريما» مقتبس من رواية «في قلبي أنثى عبرية» للكاتبة خولة حمدي، تدور أحداثه في إطار إنساني، حول كيف يمكن اختلاف الأديان أن يفرق بين شخصين مثل الأب وابنته، الفيلم من إخراج حسام جمال من إنتاج DS.

ويجسد محمد يوسف في الفيلم شخصية رجل يدعى «يعقوب» يهودي الديانة يعيش في مصر مع زوجته وأبنائه في أواخر حقبة الستينيات وأوائل السبعينيات، كان لديهم خادمة مسلمة توفيت.

وأوصت «يعقوب» بتربية ابنتها «ريما»، نفذ يعقوب الوصية، واعتبرها ابنته، حتى أنها أصبحت جزءًا مهمًا من حياته، وكان يحرص على أن تتبع تعاليم الدين الإسلامي وتحضر دروس الدين في المسجد، لكن بعد أن كبرت «ريما»، بدأ الجميع يطلب منها ارتداء الحجاب، خاصة أن يعقوب ليس والدها، وهو رجل غريب بالنسبة لها.

وهنا بدأت تتحول «ريما» إلى شخص مختلف، وهو ما لاحظته زوجة «يعقوب»، إلى أن وجد نفسه في موقف صعب وعليه أن يختار بين «ريما» وأبناؤه، وتحت الضغط تسافر «ريما» لتعيش عند شقيقة «يعقوب»، ولا يتمكن من رؤيتها بعد ذلك، وتظل آخر رسالة أرسلتها إليه في يده حتى آخر عمره، ولا يراها سوى طيف.