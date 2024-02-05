عبد الظاهر السقا عن اختيار محمد يوسف مدربا للمنتخب: من الشخصيات صاحبة البطولات

قال عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، إن إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر أمر متوقع، لأنه كان مطلبا شعبيا بعد فشله في بطولة أمم افريقيا الأخيرة وغدم العرض الجيد الذي يليق منتخب مصر، خاصة بنمتلك لاعيبة هما الأفضل في الفترة الحالية.

أوضح «السقا» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن تارجتنا لم يكن بالحصول على البطولة فقط، بل كان أن الجميع يرى مستوى منتخب مصر في الملعب وأمام أي خصم، موضحًا أن مسؤلية وداع البطولة كان سبب فشل فني من الدرجة الأولى، قائلا: «فيتوريا كان يستحق أنه يترك الفريق حتى لو العقد لم ينص على الإقالة».

وتابع أن منتخب مصر لازال لديه كاريزما معينة، بعد الحصول على بطولة أمم أفريقيا 7 مرات، وأكثر منتخب حصوًلا على البطولة الأفريقية.

وعن وجود الكابتن محمد يوسف كمدرب عام ومدير فني مؤقت، قال: «احسنوا الأختيار لأنه من الشخصيات المهمة الحائزة على البطولات مع النادي الأهلي».