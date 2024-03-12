محمد سامي: يوسف شاهين أنجح مني.. ونفسي أحصل على أوسكار

علق المخرج محمد سامي على مقارنته بالمخرج الكبير يوسف شاهين، بأن الأخير هو الأنجح ولكن ليس المفضل بالنسبة له.

يوسف شاهين جزء من التراث

وقال سامي خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: «يوسف شاهين جزء من التراث وهو أنجح مني ومش أكتر مخرج بحبه، ومقارنتنا بالتراث ظلم لينا وتقليل منهم».

وعن نجاحه في السينما ومقارنته بنجوم الزمن القديم، قال: «لو قبل العالم أن يصنع أساطير هنبقى زي زمان، وأنا ناجح دراميا ومستني أعمل كده في السينما».

محمد سامي يعمل على فيلم كونغولي

وأضاف سامي في حديثه عن أعماله الجديدة: «عندي أفلام أحسن بس بخاف ونفسي معملش أعمال تجارية، وبشتغل على فيلم كونغولي ومعايا حقوق القصة ومعالجة كاملة ومعايا كاتب معاه الأوسكار أمريكاني وبيكتب في الفيلم، وكنت مرشح لست حلقات لمسلسل عالمي لكن مخرج تاني اللي عملها».

واستطرد: «نفسي آخد الأوسكار وأوصل للعالمية بطريقتي، عمري ما طلبت من ربنا حاجة صغيرة بطلب بطمع دائما».