جوجل تطلق مزايا جديدة في الساعات الذكية.. تكتشف الحوادث وتتصل بالطوارئ

أضافت شركة جوجل عددًا من مزايا الأمان الجديدة إلى ساعاتها الذكية Pixel Watch خلال تحديثها الأخير، لتصبح قادرة على اكتشاف تعرض مرتديها لحوادث السيارات، وقيامها بإرسال رسائل والاتصال بالطوارئ بشكل تلقائي.

مميزات التحديث الجديد لساعات جوجل

ووفقا لما جاء في بوابة «aitnews» التقنية، فإن التحديث الجديد في ساعات جوجل يحمل العديد من المزايا المتعلقة بالأمان، مثل ميزة اكتشاف حوادث السيارات في ساعات Pixel Watch 2، وميزة السقوط المحسنة مع التركيز على ركوب الدراجات خاصة، في ساعتي Pixel Watch، بالإضافة إلى ميزة «باي بال» في محفظة جوجل، وكذلك تطبيق Google Home المُجدد لجميع الساعات التي تحمل إصدار فما فوق Wear OS 3.

كيف تعمل ميزة اكتشاف الحوادث؟

ميزة اكتشاف حوادث السيارات كانت متاحة عبر هواتف Pixel منذ عام 2019، وهي تعمل الآن بطريقة مماثلة عبر ساعة جوجل Pixel Watch 2، وبمجرد أن تكتشف الساعة أنك تعرضت لحادث سيارة خطير، فإنها تظهر رسالة عبر شاتها لتتأكد من أنك بخير، وإذا لم تستجب للرسالة، فإنها تتصل بخدمات الطوارئ تلقائيًا، كما تقوم بإخطار جهات اتصال حالات الطوارئ بموقعك الحالي.

تحديث Wear OS 4 الجديد

يشار إلى أن تحديث ساعات Pixel Watch يأتي على مستوى التصحيح الأمني ​​لشهر يونيو 2024، مستندًا إلى نظام Wear OS 4.