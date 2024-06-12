«الأرصاد» تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة: خلال أيام العيد

تحذيرات كثيرة وجهتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين بشأن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها المحافظات خلال الفترة الحالية، والتي تصل ذروتها غدا الخميس وتستمر حتى وقفة عيد الأضحى السبت المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء مائل للحرارة ليلا.

موعد انخفاض درجات الحرارة بعد تحذيرات «الأرصاد» من ذروة الموجة الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات مئوية على القاهرة الكبرى حتى شمال البلاد بدءا من يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

درجات الحرارة الأحد 15 يونيو أول أيام عيد الأضحى

وتسجل درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى، التالي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 43 والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 47 والصغرى 32 درجة مئوية.