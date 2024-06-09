حالة الطقس غدا.. اعرف درجات الحرارة بعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الاثنين، بعد أن انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم على معظم أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدلا على معظم الأنحاء خلال الليل، حار خلال النهار.

حالة الطقس غدًا

أوضحت «الأرصاد»، أن البلاد تشهد غدا طقسًا حارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، يكون معتدلا خلال الليل على معظم الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع كذلك وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط حركة الرياح غدا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على معظم الأنحاء، بين 36 درجة إلى 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة غدًا الاثنين العظمى والصغرى، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.