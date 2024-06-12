وظائف خالية للشباب برواتب مُجزية.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظائف خالية في إحدى سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة، للشباب للحاصلين على جميع المٌؤهلات الدراسية.

وكشفت الوزارة الشروط المطلوبة، وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

-كاشير، يشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ أو متوسط.

- عامل مخزن، ويشترط وجود مؤهل دراسي.

- عامل نظافة، ويشترط وجود مؤهل دراسي.

* شيف سخن، يجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين.

- شيف بيتزا ومساعد شيف بيتزا، يجب أن يكون لديهم خبرة عام على الأقل.

- طيار، يشترط حصوله على مؤهل متوسط، وأن يكون الحد الأقصى 40 عاما.

مميزات وحقوق الوظائف

- تمنح سلسلة الهايبر ماركت للعاملين رواتب مجزية.

- توفر للموظفين تأمين اجتماعي وتأمين صحي خاص.

- يتم إمضاء عقد عمل طبقاً لقانون العمل.

-توفر فرص للترقي والتطوير.

الشروط المطلوبة

- أن يحدد راغب الوظيفة موقفه من التجنيد

- التفرغ التام.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، ثم يتم الدخول منها إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف.