وظائف شاغرة في شركة أدوية بـ3 محافظات.. مرتبات مجزية وتأمين طبي واجتماعي

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن حاجة شركة «إبدا» لتوزيع الأدوية إلى مجموعة من العمال للتوظيف لديها، في عدة مجالات مختلفة، مقابل الحصول على رواتب مجزية، مع ضرورة توفر بعض الشروط فيمن يتقدم للوظيفة.

مجالات التوظيف في شركة أدوية

وتطلب الشركة موظفين للتعيين لديها في المجالات التالية:

- عمال مخازن خبرة

- مسؤول اكسبير وتوالف خبرة

- مستلم طلبيات خبرة

- سائقين رخصة مهنية

- أفراد أمن

متطلبات الوظيفة

وتشترط شركة الأدوية فيمن يتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون متوفرا فيه الشروط التالية:

• أن يكون من سكان محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية.

• لا يزيد السن عن 40 عاما.

• خبرة سابقة في المجال.

• موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولون بهذه الوظيفة على مجموعة من المميزات وهي كالتالي:

• مرتبات مجزية.

• تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

• حوافز ومكافآت.

• فرص للترقي.

• إجازات وزيادات سنوية.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق ملء الاستمارة من هنـــــــا، وبإدخال البيانات المطلوبة.