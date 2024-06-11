وظائف حكومية بميناء دمياط.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة النقل، وظائف خالية بهيئة ميناء دمياط بنظام الاستعانة على باب رابع خدمات مؤاده، استنادا لأحكام قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ولائحة شؤون العاملين الصادرة بالقرار رقم 848 بتاريخ 28/8/2017.

وظائف هيئة ميناء دمياط

وتقع هذه الوظيفة بإدارة المركبات بالإدارة العامة للمشروعات الهندسية الميكانيكية بالإدارة المركزية للبنية الأساسية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وتختص هذه الوظيفة بقيادة جميع أنواع المركبات.

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حاجتها لـ17 سائقا، على أن يبدأ التقديم للوظيفة اليوم الثلاثاء 11-6-2024، ويستمر لمدة شهر.

الشروط المطلوبة لوظائف هيئة ميناء دمياط

وأوضحت وزارة النقل، الشروط المطلوبة لوظائف هيئة ميناء دمياط على النحو التالي:

- مطلوب مؤهل أقل من متوسط.

- رخصة قيادة مهنية سارية ويفضل من لديه رخصة قيادة مهنية من الدرجة الأولى.

- المعرفة الكافية بعمليات إصلاح وصيانة ميكانيا وإطار السيارات.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما وقت التقديم للإعلان.

- يفضل من له محل إقامة بدمياط.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة أو بحكم أو بقرار تأديبي.

- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المتخصص.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

صورة المؤهل الأقل من المتوسط.

صورة رخصة القيادة

صورة شهادة الميلاد

صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة الموقف من الخدمة العسكرية

صورة شخصية حديثة

صحيفة الحالة الجنائية الحديثة

كيفية التقديم على وظائف هيئة ميناء دمياط

على من تتوافر فيه الشروط السابقة، التقدم بطلب باسم اللواء بحري أركان حرب رئيس مجلس الإدارة على النموذج المخصص والمنشور على الموقع الإلكتروني بالهيئة، بالإدارة المركزية للموارد البشرية بهيئة ميناء دمياط، في الموعد المحدد ولن يلتف للطلبات التي ترد بالبريد العادي أو الإلكتروني.

ويحصل مقدم الطلب على إيصال بما يفيد استيفائه للتقدم للوظيفة طبقا للشروط المعلن عنها، وعليه متابعة موقع الهيئة الإلكتروني بشأن نشر أسماء المتقدمين المستوفيين لتحديد تاريخ الاختبار ومكانه ونوعه وفقا لتوقيت لجنة الاختبارات المشكلة لهذا الغرض.