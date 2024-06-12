وظائف خالية لحملة المؤهلات العليا.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وظائف خالية للشباب في كبرى مصانع الملابس الجاهزة، لحملة المؤهلات الدراسية، من خلال تنظيم ملتقى توظيفي.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية التفاصيل الكاملة عن الملتقى التوظيفي، والتخصصات المطلوبة، والشروط الخاصة بها، التي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حدد جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية موعد الملتقى التوظيفي المُقرر تنظيمه في نادي الشجرة يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يونيو، من الساعة 9 صباحا، للمُؤهلات العليا ذكور وإناث.

الوظائف المطلوبة والشروط

- أن يكون حديثي التخرج، ولا يشترط الحصول على خبرة.

- مديرين خدمات لوجيستية، على أن يكون لديهم خبرة من 10 إلى 15 عاما.

- مساعدين مدير الخدمات اللوجيستية، يكون لديه خبرة من 7 إلى 10 سنوات.

- مسؤولين تصدير، يكون لديهم خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- مسؤولين استيراد، يكون لديهم خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- مسؤولين متابعة العمليات التجارية الخارجية، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 7 سنوات.

- مراجعين داخلي، يكون لديهم خبرة من 10 إلى 15 عاما.

- مُحاسبين يكون لديهم خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- مُحاسبين تكاليف، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- فنيين صيانة ماكينة خياطة خبرة من 1 إلى 5 سنوات.

- مُصممين باترون من 1 إلى 7 سنوات.

- مُهندسين كهرباء، يشترط أن يكون لديهم خبرة من 1 إلى 5 سنوات.

- مهندسين جودة، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 7 سنوات.

- مهندسين إنتاج، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 7 سنوات.

- مسؤولين مُشتريات، يكون لديهم خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- أخصائيين موارد بشرية، ولديهم خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- كميائيين، لا يشترط وجود خبرة.

- مسؤولين تدريب، يكون لديهم خبرة من 2 إلى 5 سنوات.

- منسقين تدريب، يكون لديهم خبرة من 2 إلى 5 سنوات.