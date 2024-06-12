ما حكم من لا يضحي في العيد؟.. اختلاف في رأي الفقهاء

أجاب الأزهر الشريف، على تساؤل ما حكم من لا يضحي في العيد؟ إذ قد لا يقدم البعض على الأضحية، دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما يوضحه الأزهر، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

ما حكم من لا يضحي في العيد؟

قال الأزهر الشريف، في حديثه عن ما حكم من لا يضحي في العيد؟ إن هناك اختلاف بين الفقهاء بشأن حكم الأضحية، إذ قالت آراء في الشافعية والحنابلة، أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهو الرأي الأرجح عند الإمام مالك.

حكم من لا يضحي في العيد

أضاف الأزهر الشريف، في حديث عن ما حكم من لا يضحي في العيد؟ عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الإمام أبو حنيفة كان يرى أن الأضحية واجبة وليست سنة، وهو المرويُّ عن محمد وزُفر، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعةُ والليثُ بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

أدلة من القرآن والسنة

أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن هناك أدلة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)} سورة الكوثر.

وفي السنة النبوية، روي عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: «ضحَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بكبشيْنِ أملحيْنِ أقرنيْنِ، ذبحهما بيدِه، وسمَّى وكبَّرَ، ووضع رجلَه على صِفاحهما» متَّفق عليه.

رأي الإفتاء

ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، بشأن الإجابة على تساؤل ما حكم من لا يضحي في العيد، أن الأضحية سنة مؤكدة، ولا إثم في تركها، ويفوت المسلمَ خير كبير بتركها إذا كان قادرًا على القيام بها، فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا». رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. ورواه الحاكم وصححه.