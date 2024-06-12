تعاون بين الأزهر و«مياه الشرقية» لنشر الوعي بأهمية الماء

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات توعوية مكثفة بالتعاون مع الأزهر الشريف، شملت زيارة وفد من الأزهر وإدارة الوعظ بكفر صقر لمحطة مياه سنجها، وندوة توعوية للعاملين بالشركة، وحملات توعية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

زيارة محطة مياه سنجها

تعرف وفد الأزهر على مراحل تنقية مياه الشرب، بدءًا من دخولها إلى المحطة حتى وصولها إلى المنازل، وتمّ عرض آلية رفع عينات المياه في كل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور.

وأكّد الحاضرون أهمية ترشيد استهلاك المياه في جميع الأديان السماوية وتحريم إهدارها، واعتبارها واجبًا دينيًا وقوميًا.

وتستهدف الحملة الحفاظ على الماء مسؤولية الجميع، والإسراف في استخدام المياه خطيئة، وترشيد الاستهلاك واجب ديني ووطني، إذ أن هناك العديد من الطرق لترشيد استهلاك المياه في المنزل، فكل قطرة ماء تساوي حياة.

حملات توعوية للمواطنين

تمّ تنفيذ حملات توعية للمواطنين في المحلات التجارية والأسواق والمجازر.شملت الحملات توعية ربات المنازل بخطورة الإسراف في استخدام مياه الشرب أثناء عمليات ذبح الأضاحي وتنظيفها، وتمّ التنبيه على ضرورة عدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف الصحي.

ودعت شركة مياه الشرقية المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على الثروة المائية، وترشيد استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، ونشر الوعي بأهمية الماء بين أفراد العائلة والمجتمع.