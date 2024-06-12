متحدث «التعليم»: منظومة الثانوية العامة الجديدة بها أريحية للطلاب

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك آلية لتطوير المناهج الدراسية، وبدأت بتطوير المناهج بالمرحلة الابتدائية، ثم تطبيق تطوير المناهج الخاصة بالمرحلة الإعدادية، والذي سيبدأ مع العام الدراسي الحالي.

منظومة جديدة للثانوية العامة

وشدد «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا»، عبر شاشة «أون»، على أن «المقترحات وملامح المنظومة الجديدة المتطورة للثانوية العامة تحمل الكثير من المزايا والأريحية للطلاب وأولياء الأمور وبه تطوير بشكل كبير، لما في هذه المنظومة الجديدة من تعدد المسارات وتعدد المحاولات، مضيفًا: «منظومة الثانوية العامة الجديدة تقضي وتنهي فكرة المحاولة الواحدة التي تحدد مصير الطالب في ساعتين فقط».

وتابع: «فكرة إن امتحان واحد يحدد مصير الطالب أمر سينتهي تمامًا في ظل استمرار الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الثانوية العامة»، مشددًا على أن هذا التطوير سينهي ويقضي على الهلع والخوف من الثانوية العامة.