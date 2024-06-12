«تقدر في 10 أيام».. حياة كريمة تقدم الدعم لطلاب الثانوية العامة بمراجعات نهائية

قالت أمل غنيم، منسق «حياة كريمة» بالمنوفية، إنّ هذا العام هو الثاني على التوالي لمبادرة «تقدر في 10 أيام»، لافتة إلى أن العام الماضي - وفقا لتقديرات الطلاب – فإن 85% من أسئلة الامتحانات، جاءت من المراجعات النهائية للمبادرة.

مبادرة تقدر في 10 أيام

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ العام الماضي جرى العمل على المكون الأكاديمي التعليمي فقط، أما هذا العام، فتم إضافة المكون النفسي، موضحة: «الثانوية العامة عبارة عن أعصاب مشدودة، والبيت بيكون متكهرب، لذلك كان لازم نضيف المكون النفسي والمعنوي لتهدئة الطلاب».

المكون الأكاديمي والمعنوي في مبادرة تقدر في 10 أيام

تابعت أنّ المكون الأكاديمي للمبادرة، يظهر من خلال محاضرات «أونلاين» تُنشر على قناة مؤسسة حياة كريمة على «يوتيوب»، إضافة إلى محاضرات بالمدارس في قاعات مجهزة، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز أكثر من 500 مدرسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.