لمرضى القولون.. اعرف كمية اللحوم المسموح تناولها في عيد الأضحى

تناول اللحوم من الطقوس الأساسية في عيد الأضحى المبارك، نظرا لمذاقها اللذيذ، ولكن هناك فئات يكون مسموح لها بتناول كميات معينة منها لتجنب الإصابة بأي مخاطر صحية، ومن بينهم مرضى القولون، الذين تزداد معاناتهم عند الإفراط في تناول اللحوم وأنواع معينة من الأطعمة، وعلى رأسها البقوليات والنشويات، ولذلك نوضح في السطور التالية الكميات المسموح تناولها.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يؤدي إلى تفاقم متاعب القولون مثل صعوبة الهضم، وذلك لأن الدهون التي تحتوي عليها اللحوم تكون صعبة الهضم، ما يسبب بطء حركة الأمعاء وزيادة الانتفاخ والتقلصات.

وتابع «بدران» أن الإفراط في تناول اللحوم يؤثر سلبًا على توازن البكتيريا الصديقة في الأمعاء، ما يقلل من كفاءة الجهاز الهضمي، وبالتالي يؤدي إلى شعور الشخص بألم أو تشنجات في أسفل البطن يقل بعد التبرز، كما يشعر الشخص بصعوبة في التبرز أو تبرز غير منتظم، حيث يصبح البراز صلبًا أو جافًا وعدم القدرة على إفراغ الأمعاء بشكل كامل بعد التبرز.

وقدم بدران عدة نصائح لمرضى القولون، منها تناول وجبات صغيرة متكررة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، فضلا عن تناول نظام غذائي متوازن فى الكم والنوع يحتوي على الألياف، مشيرا إلى أن يجب تجنب الأطعمة المهيجة للقولون مثل الأطعمة الدسمة، والتوابل، ومشروبات الكافيين، ومنتجات الألبان.

أقصى كمية يمكن تناولها في الأسبوع الواحد

تؤدي اللحوم الحمراء إلى تهيج القولون، لذلك أقصى كمية يمكن تناولها في الأسبوع الواحد هى 500 جرام و90 جراما يوميا، وبحسب موقع «مايو كلينك»، كما أن من الضروري تناول الأطعمة التي تكون غنية بالألياف الغذائية لأنها تساعد على حماية القولون من أي أعراض مرضية.