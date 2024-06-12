ابتعدوا عنه في عيد الأضحى.. 7 مخاطر لتناول هذا النوع من اللحوم

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الذي يشتهر بتناول اللحوم وتحضير أصناف ووصفات مختلفة منها، لكن بعضها يحتوي على كمية من الدهون، ما يتسبب في مشكلات، خاصة لبعض الفئات، لذا وجب التنبيه إلى ضرورة الابتعاد عن تناول قطعيات معينة من اللحوم، لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض.

نوع من اللحوم احذر تناوله

يشتهر اللحم الضأن باحتوائه على نسبة عالية من الدهون، ورغم أنه يعد مفضلًا لكثير من الناس، إلا أنه يسبب العديد من المشكلات الصحية للبعض، خاصة لمرضى القلب، وأيضا الذين يعانوا من الكوليسترول المرتفع، إذ يسبب لهم أضرارا جسيمة، قد تصل إلى حد إصابتهم بأمراض القلب، إلى جانب تعرضهم للذبحة الصدرية، وفقًا لما أشار إليه الدكتور أحمد رمزي استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن».

وتابع رمزي، إلى تناول اللحوم التي تحتوي على قدر عالي من الدهون، لعل أشهرها اللحم الضأن، تؤدي إلى الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي والكلى، وزيادة الدهون الثلاثية، وارتفاع ضغط الدم والسكر في بعض الأحيان، وربما يصل الأمر إلى الوفاة في حال تناول كميات كبيرة من الدهون، إلى جانب ضرورة الابتعاد عن تناول الدهون بكمية كبيرة، لأنها من الممكن أن تؤدي إلى انسداد الشرايين، من ثم الإصابة بأمراض القلب.

فئات ممنوعة من الإكثار في تناول اللحوم

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول اللحوم بكثرة، وهي:

مرضى ضغط الدم المرتفع.

مرضى السكري.

المصابون بارتفاع الكوليسترول.

مرضى النقرس للوقاية من آلام المفاصل واحمرار والتهاب المفصل.

وأكدت الوزارة، أنه في حالة الإسراف في تناول اللحوم، يؤدي ذلك بدوره إلى تراكم الدهون الموجودة وزيادة فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم.