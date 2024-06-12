«حياة كريمة»: «صك الأضحية» بـ9600 جنيه.. ونوفر اللحوم بجودة مميزة

أكدت الدكتورة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء والمتحدث الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، أن المؤسسة تعمل لتحقيق هدفها وهو بناء الإنسان، ومن أجل تحقيق ذلك يتم العمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشددة على أن هذا العام هو الثاني لمشروع «صحكوك الأضاحي»، والعام الماضي تم توزيع أكثر من 150 ألف كيلو على الأهالي المستحقين في كل المحافظات.

مشروع صك الأضحية من «حياة كريمة»

وأشارت «مصطفى»، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن للمؤسسة 27 مكتبا ميدانيا في كل محافظات الجمهورية و45 ألف متطوع وهو ما يمكِّن المؤسسة من الوصول لكل القرى والمراكز، موضحة أن حياة كريمة توفر «صك الأضاحي» هذا العام بأقل سعر 9600 جنيه وهو من أقل الأسعار، وهو عبارة عن 20 كيلو لحم بلدي للمستحق و10 كيلو للمتبرع.

رؤوس الماشية يتم تربيتها في مزارع المؤسسة

وشددت على أن رؤوس الماشية يتم تربيتها في مزارع المؤسسة، وهناك إشراف بيطري عليها ومتابعة مستمرة، ولذلك جودة اللحوم مميزة، موضحة أن هناك لجانا صحية تشرف على كل مراحل ذبح الأضاحي.