أهم السلع المصدرة حتى أبريل 2024.. مركزات صناعة المشروبات الغازية في المقدمة

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أهم السلع الغذائية وأبرزها، المصدرة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2024، موضحا أن حجم الصادرات بشأن الصناعات الغذائية كان الأكبر والأعلى للقطاع، خلال نفس الفترة من كل عام، من خلال تسجيل قيمة 2.1 مليار دولار.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز السلع والمنتجات الغذائية التي تصدرت الصادرات خلال أول 4 شهور من العام الجاري، وفقا لما أعلنه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجاءوا كالتالي:

أبرز السلع الغذائية المصدرة

- المركز الأول: مركزات صناعة المشروبات الغازية، بـ227 مليون دولار.

- المركز الثاني: الدقيق والنشاء، وذلك بقيمة 197 مليون دولار.

- المركز الثالث: الفراولة المجمدة، وذلك بقيمة 150 مليون دولار.

- المركز الرابع: السكر، وذلك بقيمة 135 مليون دولار.

- المركز الخامس: زيوت طعام، وذلك بقيمة 100 مليون دولار.

- المركز السادس: الزيتون المخلل والمُصنع، وذلك بقيمة 97 مليون دولار.

- المركز السابع: العصائر، وذلك بقيمة 94 مليون دولار.