أسعار الخبز السياحي بعد تراجع الدقيق 10 جنيهات للكيلو

أعلنت الشعبة العامة لاتحاد المخابز بالغرفة التجارية، تفاصيل أسعار الخبز السياحي، بعد تراجع سعر الدقيق بقيمة 10 جنيهات للكيلو من 18 جنيهًا إلى 28 جنيهًا.

وتشن الجهات الرقابية حملات على مخابز الخبز السياحي للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة من وزارة التموين، وشعبة المخابز في الغرفة التجارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخارجين على القانون، وإحالتهم إلى جهات التحقيق في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.

تفاصيل سعر رغيف الخبز السياحي والفينو

تنشر «الوطن» تفاصيل سعر رغيف الخبز السياحي والفينو حسب الوزن، وفق المعلن من الغرفة التجارية، وهي كالتالي:

- سعر رغيف الخبز وزن 25 جرامًا نحو 50 قرشًا مقارنة بـ100 قرش خلال الفترة الماضية.

- سعر رغيف الخبز وزن 80 جرامًا نحو 150 قرشًا، وكان سعره قد وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية.

- سعر رغيف الخبز وزن 40 جرامًا نحو 75 قرشًا، مقارنة بـ150 قرشًا في السابق.

سعر رغيف الخبز الأفرنجي

- يبلغ سعر رغيف الخبز الأفرنجي وزن 50 جرامًا نحو 150 قرشًا، مقارنة بـ 250 قرشًا.

- يبلغ سعر رغيف الخبز الأفرنجي وزن 35 جرامًا نحو 100 قرش، مقارنة بـ 150 قرشًا.