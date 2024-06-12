كيفية صرف جوال دقيق 10 كيلو شهريا من وزارة التموين بسعر 30 جنيها

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة قواعد بشأن كيفية صرف جوال دقيق 10 كيلو شهريا من الوزارة بسعر 30 جنيها للجوال الكامل لحاملي بطاقة التموين، وذلك ضمن منظومة صرف الخبز الجديدة التي تم تطبيقها وفقا لقرار تحريك سعر رغيف الخبز البلدي إلى 20 قرشا.

كيفية صرف جوال دقيق 10 كيلو شهريا من التموين

وشملت القواعد المنظمة للصرف كيفية صرف جوال دقيق 10 كيلو شهريا من الوزارة بسعر 30 جنيها فقط للجوال الكامل لحاملي بطاقة التموين، شريطة أن يكون صرف الدقيق المدعم من المحافظات التي يتواجد فيها المستودعات بموجب البطاقة التموينية، ويحصل كل فرد على البطاقة على جوال كامل من الدقيق المدعم بوزن 10 كيلوجرامات كالتالي:

- يتم توزيع وصرف الدقيق من المستودعات بنفس الحصص المقررة 10 كيلوجرامات للفرد الواحد المدرج تموينيا بسعر 30 جنيها لحصة الفرد قيمة سعر الجوال 30 كيلوجراما.

- يتم ضرب بطاقة التموين في ماكينة الصرف من المستودع ليحصل صاحب البطاقة التموينية على جوال زنة 10 كيلوجرامات عن كل فرد مدرج على البطاقة.

هل يتم صرف حصة الدقيق والخبز معا؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم جواز صرف حصة الخبز المدعم والدقيق معا، موضحة أنه يجب أن تحصل الأسرة صاحبة بطاقة التموين على الخبز أو الدقيق، ولا يجوز أن تحصل على الدقيق والخبز معا.

وشددت وزارة التموين على أنه يجب على الأسرة صاحبة بطاقة التموين في المحافظات التي يتواجد فيها المستودعات، أن تختار منذ اليوم الأول للشهر إما ضرب بطاقة التموين في ماكينة صرف الخبز لدى المخبز البلدي، أو ماكينة صرف الدقيق لدى المستودع، موضحة أن حصة الفرد الواحد من الخبز هي 150 رغيفا على مدار الشهر بقيمة 30 جنيها تعادل وتساوي حصة الفرد الواحد من الدقيق بقيمة جوال زنة 10 كيلو بمبلغ 30 جنيها أيضا.