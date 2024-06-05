تعليمات مهمة من «التموين» بشأن صرف الخبز والسلع في عيد الأضحى

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابا دوريا لتنظيم عمل الإدارات والمديريات، والرقابة على كل الأنشطة التموينية والتجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونص القرار، على تشديد الرقابة والمرور على كل الأنشطة من المخابز البلدية والأنشطة التموينية الأخرى والأسواق، ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية، من توافر اللحوم الحية والمذبوحة، وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية والتابعة لوزارة الزراعة والوحدات المحلية بالمحافظة.

إجازة المخابز في عيد الأضحى

شمل الكتاب الدوري التوجيه بعمل المخابز البلدية بكل إدارة تموينية، والسماح بمنح إجازات لبعض المخابز البلدية حال طلبها لذلك بكل منطقة، وبما لا يتجاوز 20% من أعداد المخابز البلدية العاملة بكل إدارة تموينية، مع مراعاة عدم تأثر المنطقة، وتوافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين، ومتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز، وتيسير للمواطنين، للحصول على احتياجتهم من الخبز بسهولة ويسر، وإعلان ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المواطنين والمستهلكين.

صرف السلع الغذائية

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين للمشروعات، إن الكتاب الدوري شدد على المتابعة والرقابة على الأسواق والأسعار، ومتابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين، التي يجري صرفها شهريا على البطاقات التموينية والمتابعة والإشراف والرقابة على توافر اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة.

وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على إزالة أسبابها، بالإضافة إلى إخطار الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يوميا.