سعر الخبز المدعم في المحافظات.. وتفاصيل صرف 10 كيلو دقيق للفرد شهريا

حددت مديريات التموين، سعر الخبز المدعم 2024 في المحافظات، بعدما جرى تحريك سعر رغيف الخبز لأول مرة منذ 30 عامًا، كما أعلنت سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لصرف 10 كيلو دقيق للفرد شهريًا بديلًا عن الخبز بقيمة 30 جنيهًا فقط لمن يرغب في ذلك.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل سعر الخبز المدعم في المحافظات، بالإضافة إلى سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، وسعر رغيف العيش السياحي، فضلًا عن نظام صرف الخبز الجديد 2024، وتفاصيل صرف 10 كيلو دقيق للفرد شهريا.

سعر الخبز المدعم في المحافظات

وبحسب مديريات التموين، فإنّ سعر الخبز المدعم في مصر والذي تم تطبيقه في جميع المحافظات، جاء كما يلي:

- سعر 5 أرغفة خبز مدعم.. جنيه.

- سعر 5 أرغفة خبز مدعم.. 2 جنيه.

- سعر 15 رغيف خبز مدعم.. 3 جنيهات.

- سعر 20 رغيف خبز مدعم.. 4 جنيهات.

- سعر 30 رغيف خبز كدعم 7 جنيهات.

- سعر 40 رغيف خبز مدعم.. 8 جنيهات.

- سعر 50 رغيف خبز مدعم.. 10 جنيهات.

- سعر 60 رغيف خبز مدعم.. 12 جنيها.

- سعر 70 رغيف خبز مدعم.. 14 جنيها.

- سعر 80 رغيف خبز مدعم.. 16 جنيها.

- سعر 90 رغيف خبز مدعم.. 18 جنيها.

- سعر 100 رغيف خبز مدعم.. 20 جنيها.

سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين

وأعلنت وزارة التموين في بيان لها، أنّها تدرس صرف سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، من خلال كارت مسبق الدفع يجرى استخراجه من مكاتب البريد، وذلك لعدم حاملي البطاقات التموينية، إذ من المقرر أن يكون سعر رغيف الخبز الجديد اليوم 125 قرشًا من المخابز البلدية.

سعر رغيف الخبز الحر

وسجل سعر رغيف الخبز الحر في مصر نحو جنيه ونصف، فيما بلغ سعر رغيف العيش السياحي وزن 80 جرامًا نحو 150 قرشًا، بينما جاء سعر رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا بنحو 75 قرشًا، والـ 25 جرامًا نحو 50 قرشًا.

نظام صرف الخبز الجديد 2024

وكشفت مديريات التموين، نظام صرف الخبز الجديد 2024، والذي يتضمن صرف 10 كيلو دقيق مدعم للفرد الواحد في بطاقة التموين كل شهر، كبديل لمن لا يريد الحصول على الخبز واستبداله بالدقيق، خصوصًا في القرى بالوجه القبلي والبحري، إذ تحرص السيدات على صنع الخبز البلدي في منازلها.