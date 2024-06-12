«متحدث الزراعة»: نوفر لحوما بلدية طازجة في منافدنا بـ250 جنيها للكيلو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك تعليمات واضحة من وزير الزراعة السيد القصير لجميع مسؤولي القطاعات الخدمية في الوزارة بضرورة التواجد في المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى، لتوفير كل ما يحتاجه المواطن المصري من سلع غذائية.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وتحدث «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، عن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، مشددًا على أن اللحوم الطازجة البلدية يبدأ سعرها من 250 جنيهًا للكيلو، وهناك ماشية تباع كأضاحٍ ويبدأ سعرها من 155 جنيها للكيلو القائم ومتوفرة للمواطنين في الشوادر.

وأشار إلى أن هناك محاولات من الوزارة لضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة الحالية، وهناك 274 منفذا ثابتا مستمرا على مستوى الجمهورية، فضلا عن معارض تغطي معظم المحافظات، وتوفر اللحوم بهذه الأسعار لتقليل الحلقات الوسيطة، وهو ما يتيح انخفاض الأسعار.