طريقة حجز الأضاحي من منافذ بيع وزارة الزراعة 2024.. إليك التفاصيل

أتاحت وزارة الزراعة، من خلال مقرها الرئيسي وفروعها في المحافظات حجز الأضاحي سواء أبقار أو جاموس أو خراف، ونستعرض خلال التقرير التالي طريقة وأماكن حجز الأضاحي من منافذ بيع وزارة الزراعة 2024.

حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة 2024

ووفقاً للوزارة، فإنّ حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة 2024 يوميا من 9 صباحا حتى الـ2 ظهرا، من داخل مقر قطاع الإنتاج بالدور السادس بهيئة الإصلاح الزراعي بشارع نادي الصيد بالدقي، ومقاراتها في المحافظات المختلفة.

منافذ وزارة الزراعة لحجز الاضاحي

كما حددت الوزارة عدة منافذ لحجز الأضاحي من منافذ بيع وزارة الزراعة 2024، في القاهرة والجيزة، والبالغ عددها 16 منفذ وجاءت كالآتي:

- منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشرة.

- منفذ سوق ابني بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبوقرن مركز أوسيم.