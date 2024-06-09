«الزراعة»: توفير لحوم حية بأسعار تبدأ من 155 جنيها بشوادر ومنافذ الوزارة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في هيئة الخدمات البيطرية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تجهيزات داخل المجازر ورفع الاستجابة القصوى

ونوه «القرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن فترة الأعياد تشهد استعدادات مكثفة، وأن عيد الأضحى المقبل يشهد تجهيزات داخل المجازر ورفع الاستجابة القصوى في والوحدات البيطرية.

وأردف أنه توجد حملات مكثفة على الأسواق لمُتابعة صلاحية اللحوم التي سيتم بيعها للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، إلى جانب مُتابعة الرقعة الزراعية ومواجهة أي تعديات عليها، حيث يستغل البعض إجازة العيد في أعمال التعدي.

أسعار اللحوم في شوادر وزارة الزراعة

ولفت «القرش»، إلى بيع اللحوم الحية والأضاحي في شوادر تابعة للوزارة، بأسعار مناسبة للمواطنين، تبدأ من 155 إلى 250 جنيه حسب النوع بشوادر ومنافذ الوزارة.