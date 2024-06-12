حزب الإصلاح والنهضة: تنسيقية شباب الأحزاب تبنت فكرة الحوار بدلا من الصراع

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان بعث الحياة السياسية، وكانوا خلال الفترة الأخيرة فخر صناعة السياسة المصرية على مستوى الشباب، لافتًا إلى دورها الكبير على مستوى التأهيل السياسي المكثف للشباب وعلى مستوى التمكين السياسي للشباب تنفيذيًا وتشريعيًا.

دور تنسيقية شباب الأحزاب

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن التنسيقية جاءت مختلفة الأيدلوجيات على أرضية وطنية تتبنى مبدأ الحوار بديلًا عن الصراع بين الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى عمل التنسيقية الدؤوب على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى السياسي أو ورش العمل أو التحرك في الفعاليات والأزمات المختلفة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن التنسيقية قدمت السياسة في مفهوم وشكل جديد، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وكان هناك تحرك كبير من أعضائها تجاه الوزارات والتعامل مع المسؤولين وتقديم المبادرات، لافتًا إلى المجهود الكبير والراقي فيما يتعلق بالبرلمان، حيث قدموا مفهوم جديد يسمى بأغلبية التأثير.