الصور الأولى من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على شاب يدعى إدريس عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت شقيقتها «نورا» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت «نورا» صورا ومقاطع مصورة من عقد قران شقيقتها سلمى أبو ضيف التي ارتدت فستانا أبيض اللون، وبدت على ملامحها الفرحة الشديدة بعد عقد القران.

رقص سلمى أبو ضيف مع عريسها

ودخلت سلمى أبو ضيف في وصلة رقص مع عريسها داخل منزلها وفقا للمقاطع المصورة التي نشرتها شقيقتها «نورا» عبر استوري حسابها على «انستجرام».

تفاصيل خطوبة سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

وكان إدريس عبد العزيز قد تقدم لخطبة سلمى أبو ضيف أثناء تواجدهما في عطلة صيفية خارج مصر، حيث قدم لها خاتماً من الألماس، وطالبها بالزواج بعد قصة حب جمعتهما خلال الفترة الماضية.