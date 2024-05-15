رحلة صعود فني عمرها 7 سنوات.. محطات للفنانة سلمى أبو ضيف

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف عن خطبتها اليوم من رجل خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز من خلال نش مقطع فيديو وهو يقدم لها خاتم الزواج وبدى عليها السعادة والقبول، ونشرت الفيديو على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتعتبر سلمى أبو ضيف من مواليد 2 فبراير لعام 1994، وهي عارضة أزياء مصرية درست الإعلام، وعملت كعارضة أزياء كما عملت مذيعة راديو في السادسة عشر من عمرها، وشاركت في عدة أعمال درامية وسينمائية.

أعمال سلمى أبو ضيف

وكانت بدايتها عام 2017 من خلال عدة أعمال درامية أشهرها مسلسل حلاوة الدنيا الذي طُرح في رمضان 2017، من بطولة هند صبري وقدمت من خلاله شخصية «علياء» شقيقة هند صبري، وقدمت بالعام ذاته مسلسل لا تطفئ الشمس الذي طُرح في رمضان أيضا بجانب ميرفت أمين ومحمد ممدوح وقدمت من خلاله شخصية «توفي»، بالإضافة إلى فيلم شيخ جاكسون مع أحمد مالك وأحمد الفيشاوي وقدمت شخصية «شيرين».

وشاركت مؤخرا في عمل درامي جرى طرحه في شهر رمضان 2024، كما قدمت مسلسل بين السطور إلى جانب أحمد فهمي وصبا مبارك وقدمت شخصية الإعلامية «ملك شهاب»، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مايقرب من 21 عملا.

والد سلمى أبو ضيف

حسب تصريحاتها مع منى الشاذلي قالت عن والدها انه «يُدعى أحمد أبو ضيف من محافظة القاهرة بمنطقة عين شمس، ويعمل في تجارة الأقمشة وكان يملك محلا للأقمشة في منطقة الأزهر ولدية 3 أبناء بنتين وولد، كان يساعد سلمى في اختيار ملابسها، رفض في البداية عمل ابنته كعارضة أزياء ثم شجعها على التمثيل موضحا ثقته الكبيرة بها، وتوفي في أكتوبر من عام 2015».