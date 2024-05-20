سلمى أبو ضيف تكشف مفاجأة بشأن موعد حفل زفافها: «واحدة واحدة»

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، منذ أيام قليلة ماضية، عن خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني، يدعي إدريس عبد العزيز، وذلك عبر نشرها فيديو علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أول ظهور لسلمى أبو ضيف مع خطيبها

وظهرت سلمى أبو ضيف رفقة خطيبها لأول مرة، أثناء تكريمها خلال حفل Women In cinema في مهرجان كان السينمائي.

وتحدثت سلمى أبو ضيف عن موعد حفل الزفاف خلال لقاء إعلامي، قائلة: «واحدة واحدة لسة شوية، كل حاجة ماشية بوقتها، واتبسطت بردود فعل الجمهور أوي، شكرا ليهم أوي».

وعرض مؤخرا، مسلسل «إلا الطلاق»، التي تشارك في بطولته سلمى أبو ضيف، إذ تدور أحداثه حول سعى يارا لتحقيق حلم حياتها بالإنجاب، بالرغم من توتر الحياة بينها وبين زوجها سيف، رغم تأكدها من خيانته لها، وعندما تعلم أن الحلم أصبح حقيقة تفاجأ بالفتاة حبيبة تعلن خبر علاقتها بسيف وحملها منه، ليقع ما لم يكن في الحسبان.