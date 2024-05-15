بيحب الفلامنجو وريال مدريد.. من هو إدريس عبدالعزيز خطيب سلمى أبو ضيف؟

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، خطبتها، منذ قليل، على شاب من خارج الوسطي الفني يدعى إدريس عبدالعزيز، وذلك عبر نشر العديد من اللقطات المصورة خلال عرض طلب الخطبة عليها في أحد الشوارع وسط الأشجار، وظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة.

معلومات عن خطيب سلمى أبو ضيف

ونقدم في السطور التالية، أبرز المعلومات عن خطيب سلمى أبو ضيف:

- مهتم بالفن بشكل عام، ومُحب لرقصة الفلامنجو كما هي محببة للفنانة سلمي أبو ضيف.

- مرتبط بشكل قوي مع أسرته، وخاصة أخته، فدائما ينشر صور تجمعهما، واحتفل بعيد ميلادها الأخير وسط أصدقائها.

- يهوى السفر لكل أنحاء العالم.

- مشجع لنادي ريال مدريد.

- يعمل بإحدى الشركات العالمية المتعلقة بالطائرات.

- يتابعه أكثر من 2000 شخص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- صديقً لـ سلمى أبو ضيف منذ سنوات.

- تشاركا في رحلة أخيرة بدبي.