آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف بكام

شهدت أسعار الذهب اليوم تحديثًا جديدًا في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بمختلف محال الصاغة، ومن بينها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا داخل مصر، نظرًا لاهتمام قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعاره على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 3560 جنيهًا للشراء، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 3115 جنيهًا للشراء، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث 2670 جنيهًا للشراء، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 14 في آخر تحديث 2077 جنيهًا للشراء، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث 24920 جنيهًا للشراء، دون مصنعية أو ضريبة.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث على المستوى العالمي 2320 دولارًا للأوقية، وذلك بعد قرار البنك الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي.