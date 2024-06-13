متى يكون الصداع مؤشرا على مرض خطير؟.. احذر ظهور هذه العلامات

الصداع واحد من أكثر الأعراض شيوعا، والتي يُصاب بها الأشخاص عادة، إلا أنه في بعض الأحيان، يكون الصداع دلالة على الإصابة بمرض خطير، ويجب عدم الاستهانة به، لما يتركه من آثار سلبية على صحة الإنسان، وعلى غرار ذلك يقدم موقع «هيلث لاين» بعض العلامات التي تنذر بأن الصداع خطير ويمكن تناولها في التقرير التالي.

متى يكون الصداع خطيرا؟

من الممكن أن يكون الصداع دلالة على الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية، فيظن البعض أنها يقتصر حدوثها بالنسبة للأشخاص الأكبر سنا، إلا أن هناك تقرير نشرته مجلة «Stroke» تشير إلى أن السكتة الدماغية تحدث كذلك للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاما.

قبل معرفة متى يكون الصداع خطيرا، وجب التفريق أولا بين الصداع الثانوي والأساسي الذي يصيب الأغلب، إلا أن الثانوي هو من الممكن أن يسبب حالة مرضية خطيرة، كما أشارت الجمعية الأمريكية للصداع (AHS)، وإذا كان الصداع مستمرا معك طوال الليل والنهار، يكون ذلك إشارة للقلق فوجب الانتباه إلى بعض الأعراض التي وجب عليك الانتباه لها ويمكن تناولها على النحو التالي:

التهاب الأوعية الدموية.

التهاب السحايا.

العدوى.

التنميل

الألم الحاد في الوجه

الشعور بالضعف في جانب واحد من الجسم

عدم وضوح الرؤية والارتباك

ففي ذلك إشارة إلى إصابتك بورم أو السكتة الدماغية، إلى إجراء اختبارات تصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، أو البزل القطني لفحص السائل الشوكي ومعرفة الإصابة بالسكتة الدماغية من عدمها.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، أخصائي المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الصداع من الممكن أن يكون مؤشرا على الإصابة بمرض خطير، منها السكتات الدماغية، لذا يفضل في تلك الحالة الانتباه والذهاب إلى الطبيب حال استمرار الصداع طويلا.