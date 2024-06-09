متى يدل الصداع على نزيف المخ؟.. أعراض وعلامات احذر تجاهلها

الصداع من أشهر الأعراض التي يشعر بها الشخص المريض عادة، ما يدفع البعض إلى الحصول على مسكن، إلا أن هذا العرض قد يدل على الإصابة بمرض خطير، لابد من اكتشافه مبكرًا، خوفًا من تفاقم الأمر وتعريض حياة المريض إلى الخطر.

الصداع يسبب الإصابة بنزيف في المخ

وتوجد العديد من العوامل التي تسبب الشعور بالصداع، وهو ما يجعل الشخص يتجاهله في بعض الأحيان، وعلى الرغم من ذلك فإنه يشير للإصابة بنزيف في المخ، دون أن يدرك المصاب، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية وتعريض حياته إلى الخطر، وفق ما أوضحه الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب.

الصداع من أبرز الأعراض التي تدل على الإصابة بوجود نزيف في المخ، خاصة إذا صاحبه زغللة في العينين، واستمراره لفترات طويلة، والاستيقاظ من النوم بسبب الشعور به، على حد تعبير «كامل» خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن أي شيء يسبب استثارة المخ أو الضغط عليه، يؤدي إلى حدوث نزيف.

أعراض ترافق الصداع عند الإصابة بنزيف في المخ

عند الشعور بالصداع الذي يرافق الأعراض السابقة، لابد من استشارة الطبيب بشكل فوري، لعمل التحاليل والاحصائيات اللازمة، واكتشاف السبب الرئيسي له، وذلك لأن نزيف المخ يؤدي إلى الوفاة.

وفي حالة الصداع المؤقت، يمكن التخلص منه عن طريق اتباع هذه النصائح منها اللجوء إلى أكياس الثلج التي يتم وضعها على الرقبة للتخفيف من حدة الصداع، أو يمكن استخدام منشفة مغموسة في ماء بارد مثلج يتم وضعها على مؤخرة الرأس لمدة 5 دقائق، ويتم تكرار هذا عدة مرات وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».