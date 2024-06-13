قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة

كشف موقع البطولة المغربية، عن مفاجأة من جانب الاتحاد الدولي فيفاً لاتحاد الكرة المصري، في ملف محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ومسألة إيقافه عن المشاركة مع الفريق لمدة 6 مباريات خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

فيفا يرفع الإيقاف عن محمد الشيبي

ووفقا لما ذكرته صحيفة البطولة المغربية:« فإن هناك قرار صدر قبل قليل من الاتحاد الدولي فيفا، يخص قضية اللاعب المغربي محمد الشيبي، حيث سيتم إعلام الأطراف المعنية بالقضية، على أن يصدر الاتحاد المصري قرارا برفع العقوبة على الشيبي بعد ساعات، ويعود الاعب للمشاركة مع فريقه بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة».

محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن خلال الفترة الماضية، عن إيقاف محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمدة 6 مباريات، وذلك على خلفية ما بدر من اللاعب خلال الفترة الماضية، وعدم مثول اللاعب أمام لجنة الانضباط، بعد استدعاء اللاعب في أكثر من مناسبة.

وجاء القرار الخاص بمحمد الشيبي، بسبب لجوء اللاعب المغربي إلى المحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في أحد المباريات، وهو الأمر الذي خالف لوائح اتحاد الكرة المصري.