لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»

بعد أسبوع من إعلان انفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها، بطل الإسكواش السابق هشام عاشور، عقب زواج دام قرابة العامين ونصف، خرج الأخير عن صمته ليكشف السبب الحقيقي وراء انفصالهما.

«عاشور» الذي حل ضيفًا في أحد البرامج التلفزيونية، نفى أن يكون أبناء نيللي كريم سببًا في الانفصال بينهما، كما هو متداول، مؤكدًا: «الكلام ده مش حقيقي وهم أصدقائي».

هشام عاشور يكشف تفاصيل انفصاله عن نيللي كريم

ورفض هشام عاشور وصف نيللي كريم بكلمة «طليقته»، موضحًا: «كلمة طليقتي مش حاسسها، إحنا بعدنا عن بعض، ولكن هي تفضل حبيبتي طول عمرها، لأن محصلش بينا كارثة مثلًا».

سبب انفصال نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور

وعما إذا كانت هناك محاولات من المقربين للصلح بينهما، قال: «أنا ونيللي أخذنا قرار الزواج في شهرين ونصف أو ثلاثة، وكل من يعرفني يعرف أنني بعيد كل البعد عن فكرة الزواج، ولكن أنا شعرت فيها طيبة ليست موجودة في أحد»، موضحًا: «نحن الآن قررنا أن نسلك طريقين مختلفين، وليس بالضرورة أن ينتهي الحب بين كل اثنين يتطلقان، هي ستظل صديقتي وحبيبتي».

وكانت نيللي كريم انفصلت عن زوجها هشام عاشور بطل الإسكواش السابق، بعد زواج استمر لمدة عامين ونصف.