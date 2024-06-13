«تحديث الصناعة»: نحاول إيجاد بدائل محلية للمنتجات المستوردة لتطوير التصنيع في الدولة

التقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بالدكتورة يمنى الحماقي الخبيرة الاقتصادية البارزة وأستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، لبحث التعاون في العديد من الملفات الصناعية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

الخدمات الفنية التي يقدمها مركز تحديث الصناعة

واستعرضت سليمة خلال الاجتماع، الخدمات الفنية التي يقدمها المركز في ملف تمكين التصنيع محلياً والاعتماد على تصنيع المنتجات محلياً وإيجاد بديل للمنتجات المستوردة ضمن خطة الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى فرص التعاون في ملف الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الصناعات التي تساهم في الحفاظ على البيئة.

وتمت مناقشة التعاون خلال الاجتماع في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك قطاع الصناعات الكيماوية من خلال الخدمات التي يقدمها المركز في تلك القطاعات والعمل على الدراسات الحديثة لتطوير العمليات الصناعية بها بأفضل صورة ممكنة.